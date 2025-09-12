Памфилова: 1616 ветеранов СВО стали кандидатами на выборах

На выборы всех уровней в текущем году выдвинуто 1616 кандидатов, являющихся участниками специальной военной операции. О формировании новой политической силы заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления в информационном центре ЦИК.

«Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, потому что страна в этом нуждается», — подчеркнула Памфилова.

Глава комиссии выразила уверенность в том, что граждане с таким уникальным опытом и ценностями способны принести большую пользу стране, занимая ответственные посты на различных уровнях власти. По её мнению, их непосредственное участие в общественно-политической жизни государства является крайне востребованным.