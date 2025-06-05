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Регион
5 июня, 14:27

Учёба перед выборами: По всей России стартовала подготовка наблюдателей на ЕДГ-2025

НОМ: В России стартовали семинары по обучению будущих наблюдателей на ЕДГ-2025

Обложка © Telegram / Независимый общественный мониторинг (НОМ)

Обложка © Telegram / Независимый общественный мониторинг (НОМ)

В России стартовала масштабная программа подготовки общественных наблюдателей к Единому дню голосования. Первые межрегиональные семинары проходят в Уфе, Казани, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Пятигорске и Нижнем Новгороде. Обучение организовано Ассоциацией НОМ и Общественной палатой РФ при поддержке Фонда президентских грантов.

«Мы делимся с ними актуальными данными об изменениях законодательства, разбираем нестандартные ситуации из практики прошлых лет и прорабатываем алгоритм немедленного реагирования наблюдателя», — рассказал эксперт Ассоциации НОМ Илья Руденко.

Двухдневная программа включает нестандартные форматы — здесь нет скучных лекций: всё построено на симуляциях, разборе кейсов и моделировании спорных ситуаций, которые могут возникнуть на участке.

Преподаватели из разных регионов, где в сентябре состоятся выборы, пройдут обучение на семинарах. Они изучат обновлённое законодательство, получат инструкции по действиям в различных ситуациях и научатся выявлять нарушения избирательного процесса. В дальнейшем эти преподаватели будут обучать наблюдателей в своих регионах. Цель программы – обеспечить прозрачность и законность выборов, в которых примут участие более 55 миллионов избирателей и будет разыграно около 50 тысяч мандатов, включая должности губернаторов и депутатов.

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Милена Скрипальщикова
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