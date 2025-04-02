В ЦИКе ответили на вопрос об отмене «бумажного голосования» в России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что отказ от традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней на выборах не планируется. Этот способ голосования, по её словам, останется основным на длительное время.

Как отметила Памфилова, ЦИК разделяет мнение большинства региональных избирательных комиссий: основным и наиболее важным способом голосования остаётся традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней.