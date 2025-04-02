В ЦИКе ответили на вопрос об отмене «бумажного голосования» в России
Памфилова исключила возможность отмены голосования по бумажным бюллетеням в РФ
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что отказ от традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней на выборах не планируется. Этот способ голосования, по её словам, останется основным на длительное время.
Как отметила Памфилова, ЦИК разделяет мнение большинства региональных избирательных комиссий: основным и наиболее важным способом голосования остаётся традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней.
«Оно было, есть и, я уверена, на довольно долгосрочную перспективу оно будет, и никто не собирается его отменять», — подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК.
Ранее сообщалось, что выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре 2025 года в рамках Единого дня голосования. Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области, а Дениса Паслера — врио губернатора Свердловской области. Также незадолго до этого пост врио главы Ненецкого АО получила Ирина Гехт.
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