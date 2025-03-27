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Регион
26 марта, 21:23

ЦИК: Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в ЕДГ

Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре 2025 года в рамках Единого дня голосования. Об этом сообщила ТАСС глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей будут проводиться в Единый день голосования в сентябре 2025 года», — заявила она.

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Напомним, что 26 марта президент России Владимир Путин назначил Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области, а Дениса Паслера — врио губернатора Свердловской области. Также незадолго до этого пост врио главы Ненецкого АО получила Ирина Гехт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Fragoso

Тимур Хингеев
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