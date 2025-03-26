Сенатор Совфеда от Тувы подала в отставку

Сенатор от Республики Тыва Дина Оюн досрочно покинет свой пост. Она написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Совет Федерации рассмотрит этот вопрос завтра, 27 марта. Тимченко уточнил, что Оюн не участвовала в выборах в парламент региона и не сможет снова занять пост сенатора от Тувы.

Пока Тува не определилась с новым представителем в Совете Федерации, сенатор Оюн сохраняет свои полномочия. Это связано с тем, что согласно законодательству, сенатор покидает свой пост только после назначения преемника от региона.