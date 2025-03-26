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Регион
26 марта, 19:52

Паслер и Солнцев стали врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

Президент России Владимир Путин официально назначил Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области, а Дениса Паслера — врио губернатора Свердловской области. Об этом говорится в опубликованных указах главы государства.

«Назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области», — сказано в одном из документов.

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Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого АО

Напомним, что российский лидер предложил Солнцеву и Паслеру новые должности 26 марта. Экс-председатель правительства ДНР и экс-губернатор Орловской области ответили согласием.

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Telegram / Денис Паслер / Правительство ДНР

Илья Пушкарев
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