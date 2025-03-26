Главе правительства ДНР предложено временно возглавить Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области. Ранее он занимал пост председателя правительства ДНР.

Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хочу предложить вам возглавить Оренбургскую область», — сказал глава государства на встрече с Солнцевым в Кремле.

Солнцев ответил Путину, что согласен возглавить область, ему необходимо несколько месяцев, чтобы оценить ситуацию.