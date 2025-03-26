Главе правительства ДНР предложено временно возглавить Оренбургскую область
Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
Президент России Владимир Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области. Ранее он занимал пост председателя правительства ДНР.
Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Хочу предложить вам возглавить Оренбургскую область», — сказал глава государства на встрече с Солнцевым в Кремле.
Солнцев ответил Путину, что согласен возглавить область, ему необходимо несколько месяцев, чтобы оценить ситуацию.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Паслер возглавляет Оренбургскую область в качестве губернатора с 2019 года. Ранее, с 2012 по 2016 год, он занимал пост председателя правительства Свердловской области.
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