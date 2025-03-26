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Регион
26 марта, 19:00

Путин предложил Денису Паслеру возглавить Свердловскую область

Денис Паслер. Обложка © Telegram/ Денис Паслер

Денис Паслер. Обложка © Telegram/ Денис Паслер

Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Это предложение прозвучало во время встречи главы государства с главой Оренбургской области в Кремле.

Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Фото © Telegram/ Кремль. Новости

«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал глава государства.

Глава Оренбуржья с радостью принял это предложение, завив, что приложит все усилия для решения задач президента и жителей региона.

Ранее Путин назначил Александра Масленникова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. До последнего времени секретарь Совбеза Сергей Шойгу имел семь замов.

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Полина Никифорова
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