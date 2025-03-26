Путин предложил Денису Паслеру возглавить Свердловскую область
Денис Паслер. Обложка © Telegram/ Денис Паслер
Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Это предложение прозвучало во время встречи главы государства с главой Оренбургской области в Кремле.
Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Фото © Telegram/ Кремль. Новости
«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал глава государства.
Глава Оренбуржья с радостью принял это предложение, завив, что приложит все усилия для решения задач президента и жителей региона.
Ранее Путин назначил Александра Масленникова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. До последнего времени секретарь Совбеза Сергей Шойгу имел семь замов.