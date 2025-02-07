Назначена дата досрочных выборов губернатора Новгородской области

Досрочные выборы губернатора Новгородской области назначены на 14 сентября 2025 года, они пройдут в единый день голосования. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Досрочные выборы губернатора Новгородской области будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года», — сказала глава ЦИК.