Назначена дата досрочных выборов губернатора Новгородской области
ЦИК: Выборы губернатора Новгородской области состоятся 14 сентября
Досрочные выборы губернатора Новгородской области назначены на 14 сентября 2025 года, они пройдут в единый день голосования. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Досрочные выборы губернатора Новгородской области будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года», — сказала глава ЦИК.
14 сентября пройдут избирательные кампании разного уровня, включая выборы руководителей 18 субъектов РФ. В 17 регионах губернаторов изберут прямым голосованием, в одном — через парламент. Также состоятся выборы депутатов региональных законодательных органов.
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