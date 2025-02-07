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Регион
7 февраля, 19:55

Назначена дата досрочных выборов губернатора Новгородской области

ЦИК: Выборы губернатора Новгородской области состоятся 14 сентября

Досрочные выборы губернатора Новгородской области назначены на 14 сентября 2025 года, они пройдут в единый день голосования. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Досрочные выборы губернатора Новгородской области будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года», — сказала глава ЦИК.

14 сентября пройдут избирательные кампании разного уровня, включая выборы руководителей 18 субъектов РФ. В 17 регионах губернаторов изберут прямым голосованием, в одном — через парламент. Также состоятся выборы депутатов региональных законодательных органов.

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Напомним, что глава Новгородской области Андрей Никитин покинул пост по собственному желанию. Он займёт должность заместителя руководителя Минтранса. До проведения выборов временно заведовать регионом будет первый замгубернатора Александр Дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Тимур Хингеев
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