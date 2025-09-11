Памфилова: Более 1,7 миллиона россиян подали заявки на онлайн-голосование

Популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России продолжает расти. В этом году заявления на участие в ДЭГ подали более 1,7 млн избирателей из 24 регионов страны, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе выступления в информационном центре ЦИК.

«В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявления подали из этих 24 регионов свыше 1,7 млн избирателей. Возрастает потребность в ДЭГ», — подчеркнула Памфилова.

По её словам, в пяти регионах России механизм ДЭГ будет применён впервые: это Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Курганская, Магаданская и Самарская области. Всего в сентябрьских выборах дистанционное голосование будет доступно в 24 регионах, что позволит охватить около 20 млн человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что свыше миллиона россиян направили заявки для участия в ДЭГ через «Госуслуги». Все желающие могут заявиться до 8 сентября, для жителей Курганской области и Северной Осетии этот срок продлён до 9 сентября.