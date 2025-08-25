Свыше миллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ через Госуслуги

Более миллиона граждан России подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги». Соответствующие данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в официальном телеграм-канале.

«В дистанционном электронном голосовании на осенних выборах планирует принять участие более 1 миллиона человек. Если вы живёте в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, подайте заявление на «Госуслугах», — сообщает Минцифры.

В ведомстве уточнили, что для жителей Курганской области и Северной Осетии – Алании приём заявлений завершается 9 сентября, тогда как в остальных регионах эта возможность будет доступна до 8 сентября включительно.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Ростовской области, Чувашии, а также Свердловской и Челябинской областей. Единый день голосования состоится 14 сентября, пройдёт около пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня.