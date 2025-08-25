Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 15:51

Свыше миллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ через Госуслуги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Merkushev Vasiliy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Merkushev Vasiliy

Более миллиона граждан России подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги». Соответствующие данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в официальном телеграм-канале.

«В дистанционном электронном голосовании на осенних выборах планирует принять участие более 1 миллиона человек. Если вы живёте в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, подайте заявление на «Госуслугах», — сообщает Минцифры.

В ведомстве уточнили, что для жителей Курганской области и Северной Осетии – Алании приём заявлений завершается 9 сентября, тогда как в остальных регионах эта возможность будет доступна до 8 сентября включительно.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Ростовской области, Чувашии, а также Свердловской и Челябинской областей. Единый день голосования состоится 14 сентября, пройдёт около пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня.

ЦИК показал новый логотип Единого дня голосования
ЦИК показал новый логотип Единого дня голосования

Ранее в ЦИК России сообщили, что в Едином дне голосования — 14 сентября — примет участие 81 российский регион. Ожидается, что непосредственно участвовать в выборах будут свыше 55 миллионов избирателей.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Другие новости
  • Госуслуги
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar