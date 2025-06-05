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Регион
5 июня, 15:56

ЦИК показал новый логотип Единого дня голосования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Центризбирком России показал эмблему Единого дня голосования-2025. Её дизайн, как пояснили в ЦИК, призван подчеркнуть двойную значимость события: помимо самих выборов, она указывает на важную для всей страны дату — 80-летие Великой Победы.

Эмблема Единого дня голосования в 2025 году. Фото © ЦИК РФ

Эмблема Единого дня голосования в 2025 году. Фото © ЦИК РФ

Как отметили представители ЦИК, масштаб предстоящего Единого дня голосования, назначенного на 14 сентября, впечатляет: по всей России — в 81 регионе — ожидается проведение около пяти тысяч избирательных кампаний, среди которых — не менее двух десятков прямых выборов региональных руководителей.

ЦИК напоминает, что выборы состоятся в пяти регионах. Так, в Республике Коми и Ростовской области пройдут выборы высших должностных лиц, тогда как законодательные собрания будут избраны в Республике Коми, Белгородской, Новосибирской и Челябинской областях

В ЦИКе ответили на вопрос об отмене «бумажного голосования» в России
В ЦИКе ответили на вопрос об отмене «бумажного голосования» в России

Ранее сообщалось, что в России стартовала программа по обучению общественных наблюдателей к Единому дню голосования. Первые межрегиональные тренинги проходят в Уфе, Казани, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Пятигорске и Нижнем Новгороде.

Ольга Сливченко
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