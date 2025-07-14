ЦИК: Единый день голосования в 2025 году пройдёт в 81 регионе России

В Единый день голосования — 2025 (ЕДГ2025) в сентябре в 81 регионе России на выборах разного уровня проголосуют более 55 миллионов избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

«В ЕДГ2025 запланировано более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей», — сказано в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

Голосование в рамках сентябрьских выборов в этом году будет длиться три дня в 37 регионах, два дня — в одном, и один день — в трёх субъектах РФ. Решения о продолжительности голосования приняли избирательные комиссии, которые организуют выборы. Единый день голосования назначен на 14 сентября.