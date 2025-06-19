В России стартовала кампания по выборам в Единый день голосования

Избирательная кампания в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) началась и проходит в полном соответствии с российским законодательством. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Алёна Булгакова в ходе брифинга в ОП «Старт подготовки инфраструктуры общественного наблюдения к ЕДГ-2025».

«Кампания по выборам ЕДГ началась и проходит в полном соответствии с требованиями законодательства РФ», — подчеркнула Булгакова на брифинге в ОП РФ.

По её словам, анализ показывает, что все этапы избирательного процесса — от назначения выборов до регистрации кандидатов — соблюдаются в установленные сроки. Булгакова добавила, что избирательные комиссии вовремя определяют сроки проведения всех необходимых процедур, включая выдвижение и регистрацию кандидатов и их списков.