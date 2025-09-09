Мессенджер MAX
9 сентября, 11:19

Глава избиркома ДЭГ заявил о готовности системы к выборам

Глава избиркома Артамонов: Система ДЭГ протестирована и готова к выборам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Успешно завершена всероссийская тренировка онлайн-голосования. Об этом заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

«По итогам тренировки можно уже сейчас сказать, что система к выборам готова, каких-то замечаний к её работе у нас не возникло. Тестовое голосование прошло успешно, средства наблюдения отработали успешно, подведение итогов также прошло успешно», — говорится в сообщении.

По его словам, система продемонстрировала полную готовность к предстоящим выборам. В тренировке приняли участие около 10% избирателей, были задействованы те же технические средства и комиссии, что будут использоваться в единый день голосования. Артамонов подчеркнул, что даже объём бюллетеней соответствовал реальному — отличались только условные имена кандидатов.

ЦИК: Единый день голосования в 2025 году пройдёт в 81 регионе России

Ранее Life.ru рассказывал, что свыше миллиона россиян направили заявки для участия в ДЭГ через «Госуслуги». Все желающие могут заявиться до 8 сентября, для жителей Курганской области и Северной Осетии этот срок продлён до 9 сентября.

