Регион
11 сентября, 09:24

55 миллионов избирателей и 5 тысяч кампаний: Памфилова рассказала о масштабах выборов

Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в Единый день голосования в стране пройдёт более 5 тысяч избирательных кампаний. Голосование затронет 81 регион из 89.

По её словам, масштаб кампании «довольно серьёзный и мощный» — будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально участие смогут принять более половины избирателей страны, то есть порядка 55 миллионов человек.

Кроме того, к выборам допустили 19 политических партий из 23, имеющих право участвовать в кампании. На разных уровнях свои кандидаты выдвинули 20 партий, но зарегистрированы были представители 19 из них.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что отказ от традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней на выборах не планируется. Этот способ голосования, по её словам, останется основным на длительное время.

