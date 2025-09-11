55 миллионов избирателей и 5 тысяч кампаний: Памфилова рассказала о масштабах выборов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в Единый день голосования в стране пройдёт более 5 тысяч избирательных кампаний. Голосование затронет 81 регион из 89.

По её словам, масштаб кампании «довольно серьёзный и мощный» — будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально участие смогут принять более половины избирателей страны, то есть порядка 55 миллионов человек.

Кроме того, к выборам допустили 19 политических партий из 23, имеющих право участвовать в кампании. На разных уровнях свои кандидаты выдвинули 20 партий, но зарегистрированы были представители 19 из них.