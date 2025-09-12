Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с супругой и сыном принял участие в голосовании, продолжив семейную традицию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Политик призвал всех севастопольцев прийти на выборы, чтобы доказать свою позицию, и заверил, что силовые ведомства принимают все меры для обеспечения безопасности избирателей.

«У нас это семейная традиция: ходить на все выборы вместе», — заявил Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя Развожаев с семьёй проголосовал на выборах. Видео © Telegram / РаZVожаев

Он добавил, что избирательные участки работают в штатном режиме, а процесс голосования является максимально прозрачным и находится под наблюдением. Губернатор отметил, что ситуация в информационном поле остаётся напряжённой из-за негативного внимания со стороны Украины, которое, по его словам, координируется из единого центра и выражается в сотнях экстремистских комментариев.