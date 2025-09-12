Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов принял участие в выборах

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов стал одним из первых участников голосования, которое началось в регионе 12 сентября. Соответствующее заявление он разместил в своём телеграм-канале. Глава региона, посетивший участок в деревне Савино, подчеркнул, что участие в выборах — это прежде всего гражданский долг.

«Это ответственность каждого из нас перед страной, перед регионом, перед нашими детьми», — говорится в сообщении.

В своём обращении Дронов также отметил, что высокая электоральная активность, независимо от предпочтений, говорит о зрелости общества. Он добавил, что такой подход отражает стремление людей самим определять своё будущее.