Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов принял участие в выборах
Обложка © Telegram / Александр Дронов
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов стал одним из первых участников голосования, которое началось в регионе 12 сентября. Соответствующее заявление он разместил в своём телеграм-канале. Глава региона, посетивший участок в деревне Савино, подчеркнул, что участие в выборах — это прежде всего гражданский долг.
«Это ответственность каждого из нас перед страной, перед регионом, перед нашими детьми», — говорится в сообщении.
В своём обращении Дронов также отметил, что высокая электоральная активность, независимо от предпочтений, говорит о зрелости общества. Он добавил, что такой подход отражает стремление людей самим определять своё будущее.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в Единый день голосования в стране пройдёт более 5 тысяч избирательных кампаний. Выборы пройдут в подавляющем большинстве субъектов РФ — 81 из 89. Как отметила представитель органа, избирательная кампания приобретает значительный размах: в ее рамках предстоит заполнить порядка 46 тысяч мандатов депутатов и иных выборных позиций.