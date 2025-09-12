Мессенджер MAX
11 сентября, 22:14

В Камчатском крае стартовал Единый день голосования

Обложка © Life.ru

В Камчатском крае начали работу избирательные пункты для голосования на выборах губернатора. Участки открылись в 08:00 по местному времени (23:00 мск 11 сентября).

Всего на полуострове развернулись 178 участков во всех населённых пунктах, которые будут принимать граждан до 14 сентября включительно с 8:00 до 20:00. На избирательных точках задействованы почти две тысячи наблюдателей и общественных представителей. На 39 объектах установлены комплексы обработки бюллетеней. Первые участники голосования получат памятные подарки — флеш-карты с изображением вулканов Камчатки и дипломы.

За пост главы региона борются четыре кандидата: Роман Литвинов от Камчатского отделения КПРФ, Дмитрий Тюрин от партии «Коммунисты России», Владимир Солодов от «Единой России» и Василина Кулиева от ЛДПР. С 24 августа по 11 сентября проводилось досрочное голосование в труднодоступных районах, его результаты войдут в общий подсчёт голосов.

Глава избиркома ДЭГ заявил о готовности системы к выборам
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в Единый день голосования в стране пройдёт более 5 тысяч избирательных кампаний. Голосование затронет 81 регион из 89. По её словам, масштаб кампании «довольно серьёзный и мощный» — будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Тимур Хингеев
