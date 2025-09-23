Конституционный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Краснова на пост главы ВС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в ходе предварительного обсуждения высказался в поддержку кандидатуры генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Комитет также рекомендовал верхней палате парламента утвердить его в этой должности.

Ожидается, что вопрос о назначении кандидата, которого представил президент России Владимир Путин, будет вынесен на пленарное заседание Совета Федерации 24 сентября. Этот пункт уже включён в предварительную повестку дня.

Игорь Краснов родился в Архангельске 24 декабря 1975 года. В 1998 году он получил диплом юриста, окончив юридический факультет Поморского государственного университета, носящего имя М. В. Ломоносова (сейчас это Северный федеральный университет). Его карьера в органах прокуратуры началась ещё в 1997 году, а в период с 2006 по 2007 год он работал следователем в центральном аппарате Генпрокуратуры России.

В 2012 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-майора юстиции. С апреля 2016 года и вплоть до января 2025 года он занимал пост заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Затем, 22 января 2020 года, Совет Федерации по представлению президента Владимира Путина назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации.