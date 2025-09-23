Интервидение
23 сентября, 08:58

Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Генпрокурор, кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов считает, что возвращение смертной казни в России невозможно, и позиция государства окончательна и основана на Конституции.

«Моё мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной», — сказал Краснов, выступая в Совете Федерации.

Не так давно лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил президенту России Владимиру Путину письмо с призывом отменить действующий мораторий на смертную казнь. В Кремле подтвердили неизменность позиции российского лидера по этому вопросу.

Александра Вишнякова
  • Игорь Краснов
  • Общество
