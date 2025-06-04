Высшая мера: почему в России снова обсуждают смертную казнь Депутат Сергей Миронов попросил президента Владимира Путина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Почему в России действует мораторий, можно ли его отменить и в каком случае — в материале Life.ru. 4 июня, 12:26 Правоведы и общественность спорят, нужно ли вернуть в России смертную казнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zef Art

Почему предлагают вернуть смертную казнь

Глава партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь в России. По его мнению, пересмотр правовых процедур и механизмов требуется в рамках существующих угроз безопасности.

— Прошу вас как гаранта Конституции, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти, рассмотреть возможность инициировать пересмотр правовой позиции, выраженной в решениях Конституционного суда в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни, — говорится в письме Миронова.

Ранее председатель Международного общественного трибунала, расследующего преступления ВСУ, Максим Григорьев выступил за применение высшей меры наказания к тем, кто совершал убийства и пытки мирных жителей Курской области.

Согласно недавним опросам общественного мнения, 49% россиян выступают за возвращение смертной казни, более четверти (26%) считают, что лучше сохранить нынешнее положение дел, то есть мораторий на её применение, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Фото © РИА «Новости» / Виктор Толочко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин тоже называет себя сторонником смертной казни и призывает отменить мораторий:

— Почему нам не снять мораторий с учётом того, что растёт число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство? — заявил Бастрыкин.

По мнению главного следователя страны, эта мера может быть введена соответствующим указом президента. Бастрыкин добавил, что на содержание одного заключённого в России тратится около 30 тыс. рублей в год.

Президент РФ Владимир Путин в 2013 году признался, что иногда «рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов». Но он добавил, что суровость наказания не поможет снизить уровень преступности.

— У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение, и, уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные, — подчеркнул глава государства.

Мораторий на смертную казнь

Напомним, в 1997 году в России был введён мораторий на смертную казнь, последним приговорённым стал насильник и убийца Сергей Головкин, в отношении которого приговор был исполнен 2 августа 1996 года. С тех пор было много резонансных преступлений, после которых поднимался вопрос о возвращении смертной казни в России. Данная мера наказания зафиксирована в действующем Уголовном кодексе 1996 года, но из-за моратория не применяется. В соответствии с Конституцией, смертная казнь может быть установлена федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни и при предоставлении права на рассмотрение дела судом с участием присяжных.

Ключевым моментом остаётся и определение Конституционного суда от 19 ноября 2009 года, связывавшее мораторий на смертную казнь с членством России в Совете Европы. Тогда Конституционный суд подтвердил, что назначение смертной казни в Российской Федерации невозможно, а также разъяснил, что данное заключение распространяется и на тот период, когда в России действует мораторий на применение высшей меры наказания. Определение не подлежит обжалованию.

Правоведы также считают, что в данный момент применение высшей меры наказания в России невозможно. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своём докладе в 2024 году отмечал, что её возвращение при действующей Конституции недопустимо.

— Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. Это неотъемлемая часть методологии полноценного конституционного контроля. Но есть и пределы такой «подвижности». Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции, — отметил Зорькин на Петербургском юридическом форуме.

В некоторых странах мира смертная казнь разных видов до сих пор применяется — например, смертельная инъекция в США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / J.J. Gouin

Сенаторы Андрей Клишас и Артём Шейкин неоднократно говорили, что возвращение смертной казни в рамках действующего законодательства невозможно.

— Дискуссия о возвращении смертной казни с учётом произошедших трагических событий, совершённых украинскими неонацистами, обострилась, но, как справедливо указывают и председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин, и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, такой шаг невозможен в рамках действующей Конституции, — заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин.

Он добавил, что в России уже сформировался правовой режим, исключающий применение смертной казни, к тому же наша страна взяла на себя соответствующие международные обязательства.

— Возвращение смертной казни невозможно без принятия новой Конституции. Ни законом, ни референдумом, ни поправкой вернуть смертную казнь нельзя, — пояснил сенатор Артём Шейкин.

Сейчас положения о праве на жизнь содержатся во второй главе Конституции, а она может быть изменена только одним способом — принятием новой Конституции.

Федеральное казённое учреждение — исправительная колония № 5 в Вологодской области. Фото © РИА «Новости» / Антон Денисов

В июле 2022 года Народный совет ДНР снял мораторий на исполнение смертных приговоров в республике. Председатель Комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина тогда заявила, что высшая мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления. Тогда же Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам за участие в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим были приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

Что говорят эксперты

Практикующие юристы в целом согласны с выводами сенаторов и парламентариев, но с одной оговоркой: механизм осуществить можно, но вопрос в целесообразности.

— Как такового прямого запрета на смертную казнь в России нет: мораторий можно снять путём толкования Конституции, а на это уполномочен Конституционный суд. С таким запросом может обратиться как и президент, так и суд любой инстанции. Принять новую Конституцию тоже возможно. Другое дело, что для этого ещё не пришло время — действующая правовая система к этому ещё не готова, — заявил в беседе с Life.ru адвокат бюро «Коблев и партнёры» Руслан Коблев.

Юрист подмечает, что смертную казнь возвращать не стоит и из-за высокой вероятности судебных ошибок.

Адвокат Владимир Постанюк придерживается аналогичной позиции:

— Даже если допустить, что у нас нет судебных ошибок, даже в этом случае нельзя применять смертную казнь: любое наказание позволяет человеку исправить несправедливость, а условия содержания тех, кто в колонии, они далеко не легки, — заявил юрист.

Отвечая на вопрос о тратах на содержание осуждённых, адвокат сказал, что на самом деле на них тратится не слишком много из бюджета, к тому же колонии трудоустраивают их и таким образом выходят на частичную самоокупаемость.

— Когда мы говорим, что надо изменять закон, тут нужна холодная голова, в минуту горя у пострадавших от преступлений принимать такие поправки нельзя. Главный вопрос уголовного права — не в суровости наказания, а в его неотвратимости: преступник должен знать, что его настигнет возмездие. Тем более наша правоохранительная система уже сделала большой шаг вперёд, мы должны гордиться спокойствием в наших городах, в отличие от многих европейских, и тем, что при этом у нас не применяется смертная казнь, — подчеркнул Постанюк.

Адвокат отметил, что на данный момент российская правовая система двигается в верном направлении, а отсутствие смертной казни — признак высокого развития общества.

Авторы Екатерина Субботина