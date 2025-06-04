Песков: Позиция Путина по смертной казни неизменна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь. На вопрос о возможной отмене моратория представитель Кремля ответил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в этом вопросе.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции [президента] на этот счёт», — заявил Песков на брифинге.