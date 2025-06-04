Песков: Позиция Путина по смертной казни неизменна
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь. На вопрос о возможной отмене моратория представитель Кремля ответил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в этом вопросе.
«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции [президента] на этот счёт», — заявил Песков на брифинге.
В конце 2024 года глава государства отмечал, что в России не планируется возвращение смертной казни.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил президенту письмо, в котором призвал пересмотреть вопрос смертной казни. Такая идея у политика возникла из-за новых угроз национальной безопасности. Сенатор Андрей Клишас раскритиковал Миронова, заявив, что обращение к главе государства по этому вопросу является необоснованным пренебрежением Конституции России.