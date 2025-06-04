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4 июня, 08:28

В Совфеде недовольны Мироновым из-за попыток убедить Путина вернуть смертную казнь

Сенатор Клишас раскритиковал идею Миронова отменить мораторий на смертную казнь

Андрей Клишас. Обложка © Wikipedia

Андрей Клишас. Обложка © Wikipedia

Обращение лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова к президенту Владимиру Путину по поводу смертной казни является необоснованным пренебрежением основным законом РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

«Нужно обладать особым политическим даром и быть Политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда РФ», — написал парламентарий.

Клишас напомнил, что согласно статье 80 Конституции российский лидер выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. Президент также отвечает за принятие мер по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности России.

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Напомним, что лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо Владимиру Путину, в котором призвал пересмотреть вопрос смертной казни. Он предложил отменить действующий мораторий. Такая идея у политика возникла из-за новых угроз национальной безопасности.

Наталья Афонина
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