В Совфеде недовольны Мироновым из-за попыток убедить Путина вернуть смертную казнь
Сенатор Клишас раскритиковал идею Миронова отменить мораторий на смертную казнь
Андрей Клишас. Обложка © Wikipedia
Обращение лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова к президенту Владимиру Путину по поводу смертной казни является необоснованным пренебрежением основным законом РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.
«Нужно обладать особым политическим даром и быть Политиком с большой буквы, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда РФ», — написал парламентарий.
Клишас напомнил, что согласно статье 80 Конституции российский лидер выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. Президент также отвечает за принятие мер по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности России.
Напомним, что лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо Владимиру Путину, в котором призвал пересмотреть вопрос смертной казни. Он предложил отменить действующий мораторий. Такая идея у политика возникла из-за новых угроз национальной безопасности.