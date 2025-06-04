Депутат Госдумы Сергей Миронов попросил Путина об отмене смертной казни

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил президенту России Владимиру Путину письмо с призывом инициировать пересмотр позиции Конституционного суда по вопросу смертной казни и отменить действующий мораторий. Текст обращения парламентария есть в распоряжении Life.ru.

В письме Миронов обращается к главе государства как к гаранту Конституции и призывает рассмотреть возможность пересмотра правовой позиции, принятой ранее КС РФ.

По мнению парламентария, в условиях новых угроз национальной безопасности необходимо вернуться к обсуждению вопроса о возвращении смертной казни. Он отметил, что международные обязательства, на которые ранее ссылался Конституционный суд, утратили свою актуальность.