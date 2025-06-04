Депутат Госдумы Сергей Миронов попросил Путина об отмене смертной казни
Обложка © Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил президенту России Владимиру Путину письмо с призывом инициировать пересмотр позиции Конституционного суда по вопросу смертной казни и отменить действующий мораторий. Текст обращения парламентария есть в распоряжении Life.ru.
В письме Миронов обращается к главе государства как к гаранту Конституции и призывает рассмотреть возможность пересмотра правовой позиции, принятой ранее КС РФ.
По мнению парламентария, в условиях новых угроз национальной безопасности необходимо вернуться к обсуждению вопроса о возвращении смертной казни. Он отметил, что международные обязательства, на которые ранее ссылался Конституционный суд, утратили свою актуальность.
Ранее председатель международного общественного трибунала, расследующего преступления ВСУ, Максим Григорьев выступил за применение высшей меры наказания к тем, кто совершал убийства и пытки мирных жителей Курской области. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принимает суд.