Почти половина опрошенных россиян выступила за отмену моратория на смертную казнь
ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян выступают за возвращение смертной казни
Почти половина (49 процентов) россиян хотят отмены моратория на смертную казнь по итогам опроса, который в середине февраля 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения среди 1600 граждан. Результаты исследования размещены на сайте ВЦИОМ.
«Каждый второй (49%) россиянин выступает за отмену моратория на смертную казнь в России, 26% — за сохранение нынешнего положения и 15% — за полную отмену смертной казни», – рассказали аналитики.
Остальные участники исследования затруднились с ответом. По результатам опроса противников идеи оказалось больше всего в категории «молодёжь» — граждане, родившиеся после 2001 года. Большинство сторонников высшей меры наказания составляют пожилые люди.
Ранее Life.ru рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность моратория на смертную казнь в стране. Представитель Кремля объяснил, что власти не ведут дискуссии по данному вопросу.
Shutterstock / FOTODOM / zef art