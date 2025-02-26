Почти половина опрошенных россиян выступила за отмену моратория на смертную казнь

Почти половина (49 процентов) россиян хотят отмены моратория на смертную казнь по итогам опроса, который в середине февраля 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения среди 1600 граждан. Результаты исследования размещены на сайте ВЦИОМ.

«Каждый второй (49%) россиянин выступает за отмену моратория на смертную казнь в России, 26% — за сохранение нынешнего положения и 15% — за полную отмену смертной казни», – рассказали аналитики.

Остальные участники исследования затруднились с ответом. По результатам опроса противников идеи оказалось больше всего в категории «молодёжь» — граждане, родившиеся после 2001 года. Большинство сторонников высшей меры наказания составляют пожилые люди.