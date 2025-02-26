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26 февраля, 09:44

Почти половина опрошенных россиян выступила за отмену моратория на смертную казнь

ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян выступают за возвращение смертной казни

Почти половина (49 процентов) россиян хотят отмены моратория на смертную казнь по итогам опроса, который в середине февраля 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения среди 1600 граждан. Результаты исследования размещены на сайте ВЦИОМ.

«Каждый второй (49%) россиянин выступает за отмену моратория на смертную казнь в России, 26% — за сохранение нынешнего положения и 15% — за полную отмену смертной казни», – рассказали аналитики.

Остальные участники исследования затруднились с ответом. По результатам опроса противников идеи оказалось больше всего в категории «молодёжь» — граждане, родившиеся после 2001 года. Большинство сторонников высшей меры наказания составляют пожилые люди.

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Ранее Life.ru рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность моратория на смертную казнь в стране. Представитель Кремля объяснил, что власти не ведут дискуссии по данному вопросу.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Наталья Афонина
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