В США впервые за 15 лет расстреляют приговорённого к казни заключённого

В американском штате Южная Каролина впервые за 15 лет расстреляют приговорённого к смертной казни заключённого. Осуждённый Брэд Сигмон сам попросил привести приговор в исполнение методом расстрела, пишет Associated Press (AP)

До этого заключённых в США казнили исключительно путём инъекции или на электрическом стуле. Однако адвокат Сигмона назвал оба этих варианта «чудовищными». Расстрел преступника запланирован на 7 марта.

По данным журналистов, всего с 1976 года в США расстреляли только троих заключённых. Все казни методом расстрела проводили в штате Юта. Последний случай был в 2010 году.

67-летнего Сигмона признали виновным в убийстве родителей экс-подруги в 2001 году. Семейную пару он убил бейсбольной битой, затем, угрожая пистолетом, похитил девушку и пытался застрелить. Но та сумела сбежать.