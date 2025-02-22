Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 01:26

В США впервые за 15 лет расстреляют приговорённого к казни заключённого

В американском штате Южная Каролина впервые за 15 лет расстреляют приговорённого к смертной казни заключённого. Осуждённый Брэд Сигмон сам попросил привести приговор в исполнение методом расстрела, пишет Associated Press (AP)

До этого заключённых в США казнили исключительно путём инъекции или на электрическом стуле. Однако адвокат Сигмона назвал оба этих варианта «чудовищными». Расстрел преступника запланирован на 7 марта.

По данным журналистов, всего с 1976 года в США расстреляли только троих заключённых. Все казни методом расстрела проводили в штате Юта. Последний случай был в 2010 году.

Когда в США появился электрический стул и почему такая казнь грозит Джо Байдену
Когда в США появился электрический стул и почему такая казнь грозит Джо Байдену

67-летнего Сигмона признали виновным в убийстве родителей экс-подруги в 2001 году. Семейную пару он убил бейсбольной битой, затем, угрожая пистолетом, похитил девушку и пытался застрелить. Но та сумела сбежать.

Ранее в Китае приговорили к казни бывшего заместителя председателя Промышленно-коммерческого банка (ICBC) Чжан Хунли. Он признал свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему дали отсрочку на исполнение приговора два года.

Обложка ©

freepik/serhii_bobyk

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar