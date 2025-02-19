В Китае к смертной казни приговорили ещё одного банкира
В Китае приговорили к смертной казни экс-зампредседателя ICBC Чжан Хунли
В Китае экс-заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка (ICBC) Чжан Хунли приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
«Народный суд средней ступени города Ханчжоу провинции Чжэцзян приговорил Чжан Хунли <...> к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав, конфискации всего личного имущества», — уточнили на сайте телеканала.
Хунли признался в том, что злоупотреблял своим служебным положением. С 2011 по 2022 год он оказывал помощь физическим лицам и организациям в предоставлении кредитов и распределении должностей. В ответ подсудимый получил имущество на сумму 24,8 миллиона долларов.
Присвоенные деньги и имущество были взысканы в полной мере. Чжан раскаялся в преступлениях, но от смертной казни его это не спасло.
Ранее в Китае приговорили к смертной казни чиновника, присвоившего $34 миллиона. Лю Ханьдун занимал различные должности в провинции Цзянсу и с 1999 по 2023 годы злоупотреблял своим служебным положением. Выскопоставленный чиновник оказывал помощь как физическим лицам, так и компаниям в приобретении земельных участков, ведении бизнеса и уклонении от уплаты налогов. А в ноябре прошлого года в Китае приговорили к смертной казни экс-главу старейшего банка.
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