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19 февраля, 13:49

В Китае к смертной казни приговорили ещё одного банкира

В Китае приговорили к смертной казни экс-зампредседателя ICBC Чжан Хунли

В Китае экс-заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка (ICBC) Чжан Хунли приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«Народный суд средней ступени города Ханчжоу провинции Чжэцзян приговорил Чжан Хунли <...> к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав, конфискации всего личного имущества», — уточнили на сайте телеканала.

Хунли признался в том, что злоупотреблял своим служебным положением. С 2011 по 2022 год он оказывал помощь физическим лицам и организациям в предоставлении кредитов и распределении должностей. В ответ подсудимый получил имущество на сумму 24,8 миллиона долларов.

Присвоенные деньги и имущество были взысканы в полной мере. Чжан раскаялся в преступлениях, но от смертной казни его это не спасло.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Алена Пенчугина
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