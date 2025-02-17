В Китае приговорили к смертной казни чиновника, присвоившего $34 млн
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В Китае к смертной казни был приговорен чиновник Лю Ханьдун, который присвоил около 34 миллионов долларов. По данным ССTV, Ханьдун занимал различные должности в провинции Цзянсу и с 1999 по 2023 годы злоупотреблял своим служебным положением.
Выскопоставленный чиновник оказывал помощь как физическим лицам, так и компаниям в приобретении земельных участков, ведении бизнеса и уклонении от уплаты налогов.
Лю Ханьдун признал свою вину и выразил раскаяние, у него были конфискованы все незаконно присвоенные средства и имущество, но это не спасло его от сурового приговора.
Ранее житель Китая был приговорён к смертной казни за атаку на школьный автобус с японскими пассажирами. А в прошлом году смертный приговор вынесли бывшему зампреду постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисину. Он был пойман на получении взяток общим размером около 38 миллионов долларов.