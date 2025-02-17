В Китае приговорили к смертной казни чиновника, присвоившего $34 млн

В Китае к смертной казни был приговорен чиновник Лю Ханьдун, который присвоил около 34 миллионов долларов. По данным ССTV, Ханьдун занимал различные должности в провинции Цзянсу и с 1999 по 2023 годы злоупотреблял своим служебным положением.

Выскопоставленный чиновник оказывал помощь как физическим лицам, так и компаниям в приобретении земельных участков, ведении бизнеса и уклонении от уплаты налогов.