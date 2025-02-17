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17 февраля, 13:51

В Китае приговорили к смертной казни чиновника, присвоившего $34 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gleb Usovich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gleb Usovich

В Китае к смертной казни был приговорен чиновник Лю Ханьдун, который присвоил около 34 миллионов долларов. По данным ССTV, Ханьдун занимал различные должности в провинции Цзянсу и с 1999 по 2023 годы злоупотреблял своим служебным положением.

Выскопоставленный чиновник оказывал помощь как физическим лицам, так и компаниям в приобретении земельных участков, ведении бизнеса и уклонении от уплаты налогов.

Лю Ханьдун признал свою вину и выразил раскаяние, у него были конфискованы все незаконно присвоенные средства и имущество, но это не спасло его от сурового приговора.

Востоковед объяснил, почему смертная казнь не прижилась в России, но осталась в Китае
Востоковед объяснил, почему смертная казнь не прижилась в России, но осталась в Китае

Ранее житель Китая был приговорён к смертной казни за атаку на школьный автобус с японскими пассажирами. А в прошлом году смертный приговор вынесли бывшему зампреду постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисину. Он был пойман на получении взяток общим размером около 38 миллионов долларов.

Марина Фещенко
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