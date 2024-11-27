Востоковед объяснил, почему смертная казнь не прижилась в России, но осталась в Китае

Смертная казнь в России не применяется с 1997 года. Однако в некоторых странах, например в Китае, за ряд особо тяжких преступлений могут вынести именно это наказание. Востоковед Сергей Дворянов объяснил, почему в России смертная казнь не прижилась, а в Китае осталась. По его словам, это связано с коммунистической идеологией Поднебесной и демократическим курсом, которым пошла Россия.

«Китай сегодня не изменяет своей коммунистической идеологии, де-факто ничего не поменялось, курс авторитарного государства и идеология построена на равенстве всех, на справедливости, на принципе равного получения материальных благ. От каждого по способностям, каждому по труду, он [принцип] до сих пор работает в Китае. Россия взяла курс на демократическое государство, демократические институции, у нас если и будет когда-то даже восстановлена смертная казнь, то это случится только в том случае, если это примет парламент, парламентские институции должны это закрепить», — пояснил Дворянов.

Также востоковед вспомнил, что в истории России на протяжении длительного периода применение смертной казни как наказания считалось нормой. Так было и при династии Рюриковичей, и Романовых. Однако сама по себе культура Китая намного жёстче российской. Китайцы всегда славились своими изощрёнными пытками. Например, в наказание людей сажали на подрастающий бамбук, который затем медленно в них врастал. При помощи казни Китай защищает свою идеологию. Показательные казни на стадионах и расстрелы чиновников дают понять гражданам, что власть о них заботится.

«Современная Россия не использует смертную казнь, потому что для этого должен всё-таки наступить такой существенный перелом в самосознании нации, мы всё-таки были сильно под воздействием демократических идеалов, тех же самых идей о ненасилии Льва Николаевич Толстого», — резюмировал востоковед.