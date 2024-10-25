Китаянку казнят за похищение и продажу 17 детей

За похищение и продажу 17 детей суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил Юй Хуаин к смертной казни и конфискации всего личного имущества. Приговор вынесен женщине ещё год назад, сообщили на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.

Первым, кого продала Хуаин, стал её собственный ребёнок. В 2004 году женщина была арестована за похищение и продажу детей, но тогда ей удалось выдать себя за другого человека — Юй приговорили к 8 годам тюрьмы. После выхода на свободу она продолжила свою преступную деятельность. В 2023 году суд приговорил Хуаин к смертной казни за похищение 11 детей. А позже выяснилось, что женщина похитила и продала не 11, а 17 детей. На суде китаянка не показывала никаких признаков раскаяния.