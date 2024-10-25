Китаянку казнят за похищение и продажу 17 детей
В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение и продажу 17 детей
Юй Хуаин. Фото © sina.cn
За похищение и продажу 17 детей суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил Юй Хуаин к смертной казни и конфискации всего личного имущества. Приговор вынесен женщине ещё год назад, сообщили на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.
«Народный суд средней инстанции города Гуйян (административный центр Гуйчжоу — Прим. Life.ru) признал Юй Хуаин виновной в похищении и продаже детей. <...> Приговорил её к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», — заявили власти.
Первым, кого продала Хуаин, стал её собственный ребёнок. В 2004 году женщина была арестована за похищение и продажу детей, но тогда ей удалось выдать себя за другого человека — Юй приговорили к 8 годам тюрьмы. После выхода на свободу она продолжила свою преступную деятельность. В 2023 году суд приговорил Хуаин к смертной казни за похищение 11 детей. А позже выяснилось, что женщина похитила и продала не 11, а 17 детей. На суде китаянка не показывала никаких признаков раскаяния.
Ранее Life.ru рассказал о москвичке Юлии Логиновой, которую обвинили в продаже новорождённых детей. Женщина признала вину в полном объёме и начала активно сотрудничать со следствием. Незаконная схема вскрылась случайно осенью 2023 года. Москвичка угодила под проверку правоохранителей после болезни сына, которого лечили смертельно опасным для него лекарством. Следователи сделали ужасающий вывод: женщина страдает бесплодием, а детей она приобрела за деньги, оформив на них фальшивые документы. Следственный комитет России продлил предварительное расследование по делу Логиновой до января 2025 года.