Украинских детей незаконно вывозят в страны Евросоюза (ЕС), где с ними творят ужасающие вещи. Об этом сообщила глава фонда борьбы с репрессиями, международная правозащитница Мира Тэрада.

Она рассказала, что Украина в тот период, когда Артёмовск был Бахмутом, вывезла из страны 85 детей. Несовершеннолетних забрали якобы на лечение в Европу без опекунов и документов, воспользовавшись бессилием местных властей и отсутствием родителей. По словам правозащитницы, все дети имели особенности развития или инвалидность.

После этого фонд отыскал детей, все они находились в разных странах. Тэрада добавила, что на сайте неправительственной организации (НПО) Milagros del corazon украинских детей выставили для ускоренного усыновления за деньги.

"За детей с инвалидностью просили 18 тысяч долларов, а за здоровых — в разы больше. Речь о нелегальном усыновлении, когда ребёнок может попасть в однополую семью или к наркоманам. А ещё там был раздел об аренде (!) детей и расценки: взять ребёнка на 3–4 дня стоило 3,5 тысячи долларов", — пояснила Тэрада в беседе с kp.ru.

Правозащитница дополнила, что как только фонд поднял шум вокруг этой ситуации, НПО удалила страницы с продажей детей.

По словам Тэрады, её организации также удалось доказать случаи испытания запрещённых веществ на этих детях. Кроме того, были установлены факты сексуального рабства, а семь человек вообще пропали без вести, пояснила правозащитница.