"Выставляли на продажу": Раскрыта ужасающая правда о вывезенных Украиной в ЕС детях-инвалидах
Правозащитник Тэрада: Киев незаконно вывез в другие страны 85 детей-инвалидов
Украинских детей незаконно вывозят в страны Евросоюза (ЕС), где с ними творят ужасающие вещи. Об этом сообщила глава фонда борьбы с репрессиями, международная правозащитница Мира Тэрада.
Она рассказала, что Украина в тот период, когда Артёмовск был Бахмутом, вывезла из страны 85 детей. Несовершеннолетних забрали якобы на лечение в Европу без опекунов и документов, воспользовавшись бессилием местных властей и отсутствием родителей. По словам правозащитницы, все дети имели особенности развития или инвалидность.
После этого фонд отыскал детей, все они находились в разных странах. Тэрада добавила, что на сайте неправительственной организации (НПО) Milagros del corazon украинских детей выставили для ускоренного усыновления за деньги.
"За детей с инвалидностью просили 18 тысяч долларов, а за здоровых — в разы больше. Речь о нелегальном усыновлении, когда ребёнок может попасть в однополую семью или к наркоманам. А ещё там был раздел об аренде (!) детей и расценки: взять ребёнка на 3–4 дня стоило 3,5 тысячи долларов", — пояснила Тэрада в беседе с kp.ru.
Правозащитница дополнила, что как только фонд поднял шум вокруг этой ситуации, НПО удалила страницы с продажей детей.
По словам Тэрады, её организации также удалось доказать случаи испытания запрещённых веществ на этих детях. Кроме того, были установлены факты сексуального рабства, а семь человек вообще пропали без вести, пояснила правозащитница.
А ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) отбирали детей у родителей в донецком посёлке Нью-Йорк. По словам местного жителя, взрослые переживают, что несовершеннолетних отправляют на чёрный рынок органов или к педофилам.
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