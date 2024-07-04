На Украине родственники чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот

Он рассказал, что работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей послали 20 своих близких родственников в качестве сопровождающих 68 детей-сирот в Германию. При этом, по словам Лубинца, большинство из этих людей не имеют отношения к работе с такими детьми. Они устроились на работу за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами Украины. В страну сопровождающие не вернулись, оставив сирот на попечение немецкой стороны.