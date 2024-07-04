На Украине родственники чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
Чиновники в Киеве под предлогом присмотра за детьми-сиротами вывезли своих родственников за рубеж, сообщил в телеграм-канале омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Он рассказал, что работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей послали 20 своих близких родственников в качестве сопровождающих 68 детей-сирот в Германию. При этом, по словам Лубинца, большинство из этих людей не имеют отношения к работе с такими детьми. Они устроились на работу за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами Украины. В страну сопровождающие не вернулись, оставив сирот на попечение немецкой стороны.
Омбудсмен обратился в правоохранительные органы с просьбой провести соответствующую проверку.
Ранее на границе с Венгрией был задержан автобус с 17 военнообязанными. Машина была остановлена в 200 метрах от границы. В ней были мужчины из разных областей Украины. За своё "путешествие" задержанные заплатили примерно 12 тысяч долларов (более миллиона рублей). Военнообязанных отвезли в пограничное подразделение для составления протоколов административного нарушения.
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