Польша возобновила пропуск грузовиков с Украины через границу

Польские власти разрешили украинским грузовикам пересекать границу. Об этом в социальных сетях написал замруководителя Мининфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, Варшава урегулировала этот вопрос. Он также подчеркнул, что таможенники и пограничники этого государства Евросоюза не будут требовать от украинцев каких-либо разрешений на двусторонние перевозки.

"Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу" могут беспрепятственно пересекать границу", — заявил Деркач, перечислив несколько пунктов пропуска, через которые уже можно проехать.