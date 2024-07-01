Польша возобновила пропуск грузовиков с Украины через границу
Деркач: Польша разблокировала границу для украинских грузовиков
Польские власти разрешили украинским грузовикам пересекать границу. Об этом в социальных сетях написал замруководителя Мининфраструктуры Украины Сергей Деркач.
По его словам, Варшава урегулировала этот вопрос. Он также подчеркнул, что таможенники и пограничники этого государства Евросоюза не будут требовать от украинцев каких-либо разрешений на двусторонние перевозки.
"Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу" могут беспрепятственно пересекать границу", — заявил Деркач, перечислив несколько пунктов пропуска, через которые уже можно проехать.
Ранее таможенная служба Незалежной сообщала, что польские власти с 1 июля приостановили пропуск некоторых украинских грузовиков через границу. Ограничения касались транспортных средств, не имеющих разрешений на международные перевозки.
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