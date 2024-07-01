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1 июля, 18:58

Польша возобновила пропуск грузовиков с Украины через границу

Деркач: Польша разблокировала границу для украинских грузовиков

Польские власти разрешили украинским грузовикам пересекать границу. Об этом в социальных сетях написал замруководителя Мининфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, Варшава урегулировала этот вопрос. Он также подчеркнул, что таможенники и пограничники этого государства Евросоюза не будут требовать от украинцев каких-либо разрешений на двусторонние перевозки.

"Поэтому все украинские транспортные средства, выполняющие двусторонние перевозки, согласно "транспортному безвизу" могут беспрепятственно пересекать границу", — заявил Деркач, перечислив несколько пунктов пропуска, через которые уже можно проехать.

Польские таможенники не пропустили на Украину машины для ВСУ
Польские таможенники не пропустили на Украину машины для ВСУ

Ранее таможенная служба Незалежной сообщала, что польские власти с 1 июля приостановили пропуск некоторых украинских грузовиков через границу. Ограничения касались транспортных средств, не имеющих разрешений на международные перевозки.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Алексей Соловьёв
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