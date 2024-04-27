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27 апреля, 03:33

Польские таможенники не пропустили на Украину машины для ВСУ

"Страна.ua": Польские таможенники не пропустили на Украину около 20 автомобилей

Польские таможенники заблокировали выезд на границе с Украиной для 20 автомобилей. Как передают некоторые украинские средства массовой информации, граждане Незалежной везли их к себе на родину, в том числе для нужд ВСУ.

Польские таможенники не пропускают на Украину автомобили. Видео © Telegram / Политика Страны

"Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, скандал разгорается на погранпункте Зосин – Устилуг. На обнародованных в Сети кадрах видно скопление машин на границе и польских полицейских.

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Ранее Life.ru писал, что застрявшие в Польше из-за блокады границы украинские дальнобойщики конфликтовали между собой из-за подкупа протестующих для проезда. Сообщалось, что внеочередной проезд одной машины стоил тысячу злотых (около 23 тысяч рублей).

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Telegram / Политика Страны

Алексей Соловьёв
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