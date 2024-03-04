"За пределами морали": Зеленский вновь накинулся на поляков из-за ситуации на границе

Ситуация на границе между Польшей и Украиной оказалась за пределами морали. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении, выступив с обвинением в адрес польских протестующих.

"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — подчеркнул Зеленский.