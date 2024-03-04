"За пределами морали": Зеленский вновь накинулся на поляков из-за ситуации на границе
Зеленский: Ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали
Ситуация на границе между Польшей и Украиной оказалась за пределами морали. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении, выступив с обвинением в адрес польских протестующих.
"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — подчеркнул Зеленский.
Он также выразил осуждение в связи с использованием конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.
Напомним, польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Сообщалось, что через границу не пропускают и фуры с военной техникой, поставляемой Украине западными партнёрами. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.
t.me / Zelenskiy / Official