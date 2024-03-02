На границе Польши и Украины разгорелся конфликт
"Страна.ua": На польской границе вспыхнул конфликт между украинскими водителями
Очередь из машин на границе Польши и Украины. Обложка © ТАСС / Zuma / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Дальнобойщики из Незалежной, застрявшие в Польше из-за блокады границы, конфликтуют между собой из-за подкупа протестующих для проезда. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать ещё один коллега", — процитировало слова водителей СМИ.
Известно, что внеочередной проезд одной машины стоит тысячу злотых (около 23 тысяч рублей). Остальным украинским дальнобойщикам остаётся лишь провожать бывших товарищей по несчастью нецензурной бранью.
Напомним, польские водители и фермеры блокируют КПП на границе с Украиной с ноября прошлого года из-за обострения конкуренции после либерализации условий перевозок между бывшей советской республикой и ЕС. На этом фоне экспорт из Незалежной упал на 40%. Поляки не пускают через границу даже фуры с военной техникой. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила в проблемах, с которыми столкнулись бастующие, Россию и изменение климата. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу из-за непрекращающихся протестов.