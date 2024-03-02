На границе Польши и Украины разгорелся конфликт

Дальнобойщики из Незалежной, застрявшие в Польше из-за блокады границы, конфликтуют между собой из-за подкупа протестующих для проезда. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

"Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать ещё один коллега", — процитировало слова водителей СМИ.