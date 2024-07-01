Польша ввела ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков

Власти Польши приостановили пропуск некоторых украинских грузовиков через границу. Об этом сообщили в таможенной службе Украины.

"С 00:00 [01:00 по московскому времени] 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — указано в сообщении.

При этом в Варшаве не уточнили, с чем связаны введённые ограничения. Уточняется, что пункты пропуска на других участках границы работают штатно.