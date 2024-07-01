Польша ввела ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков
ГТС Украины: Польша ограничила пропуск на границе для украинских грузовиков
Власти Польши приостановили пропуск некоторых украинских грузовиков через границу. Об этом сообщили в таможенной службе Украины.
"С 00:00 [01:00 по московскому времени] 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — указано в сообщении.
При этом в Варшаве не уточнили, с чем связаны введённые ограничения. Уточняется, что пункты пропуска на других участках границы работают штатно.
Ранее Life.ru писал, что в Польше возник конфликт между застрявшими из-за блокады границы украинскими дальнобойщиками. Причиной стал подкуп протестующих. Сообщалось, что внеочередной проезд одной машины стоил тысячу злотых (около 23 тысяч рублей).
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