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1 июля, 09:09

Польша ввела ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков

ГТС Украины: Польша ограничила пропуск на границе для украинских грузовиков

Власти Польши приостановили пропуск некоторых украинских грузовиков через границу. Об этом сообщили в таможенной службе Украины.

"С 00:00 [01:00 по московскому времени] 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — указано в сообщении.

При этом в Варшаве не уточнили, с чем связаны введённые ограничения. Уточняется, что пункты пропуска на других участках границы работают штатно.

Польские таможенники не пропустили на Украину машины для ВСУ
Польские таможенники не пропустили на Украину машины для ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в Польше возник конфликт между застрявшими из-за блокады границы украинскими дальнобойщиками. Причиной стал подкуп протестующих. Сообщалось, что внеочередной проезд одной машины стоил тысячу злотых (около 23 тысяч рублей).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дарья Нарыкова
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