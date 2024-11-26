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26 ноября, 14:15

В Китае казнят экс-главу старейшего банка

Экс-председателя правления Bank of China Лю Ляньгэ казнят за взяточничество

Лю Ляньгэ. Фото © World Economic Forum

Лю Ляньгэ. Фото © World Economic Forum

Бывший председатель правления и секретарь партийного комитета банка Bank of China Лю Ляньгэ был приговорён к смерти. Его казнят за взяточничество, объявила Верховная народная прокуратура КНР.

«Народный суд средней ступени города Цзинань публично приговорил бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка КНР Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», — сказано на сайте китайской прокуратуры.

Между прочим, Bank of China — это не какая-то подпольная конторка, а старейший китайский банк, основанный в 1912 году. Он входит в список системно значимых банков, от которых зависит устойчивость глобальной банковской системы. Кроме того, он числится в «Большой четвёрке» важнейших банков Поднебесной.

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Владимир Озеров
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