В Китае казнят экс-главу старейшего банка

Бывший председатель правления и секретарь партийного комитета банка Bank of China Лю Ляньгэ был приговорён к смерти. Его казнят за взяточничество, объявила Верховная народная прокуратура КНР.

«Народный суд средней ступени города Цзинань публично приговорил бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка КНР Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», — сказано на сайте китайской прокуратуры.

Между прочим, Bank of China — это не какая-то подпольная конторка, а старейший китайский банк, основанный в 1912 году. Он входит в список системно значимых банков, от которых зависит устойчивость глобальной банковской системы. Кроме того, он числится в «Большой четвёрке» важнейших банков Поднебесной.