В Китае суд приговорил экс-чиновника к смертной казни за взятки почти на $40 млн

В Китае к смертной казне приговорили бывшего заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисина. Он был пойман на получении взяток общим размером около 38 миллионов долларов, сообщает Sina News.

Суд вынес приговор бывшему чиновнику, который злоупотреблял своим служебным положением на разных должностях в период с 2002 по 2020 годы. Также с 2019 по 2022 года Цзисин, выйдя на пенсию, продолжал использовать преимущества своего статуса и оказывал помощь в основном в земельных вопросах.

Напомним, что по словам председателя КНР Си Цзиньпина, коррупция является главной проблемой страны, которая способна поставить под угрозу жизненную силу и боеспособность Коммунистической партии Китая. Именно поэтому партия будет наказывать за коррупцию, следуя «принципу нулевой терпимости».