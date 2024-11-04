«Позиция неизменна»: Легойда разъяснил слова патриарха Кирилла о моратории на смертную казнь
Легойда: Патриарх Кирилл не выступал за снятие моратория на смертную казнь
Патриарх Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев». Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что смертная казнь не осуждается в Священном Писании и православная церковь никогда её не осуждала. Однако некоторые люди приняли слова предстоятеля РПЦ за поддержку смертной казни и начали распространять неправдивую информацию о Церкви, отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, позиция РПЦ в этом вопросе ясна и неизменна.
«Особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость её отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии православной церкви. Вместе с тем Церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осуждённых на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни», — приводит Легойда текст Основ социальный концепции РПЦ в своём телеграм-канале.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ добавил, что Церковь всегда приветствовала мораторий на смертную казнь, в том числе как возможность пастырской работы с теми, кто осуждён на пожизненное лишение свободы. Легойда привёл слова патриарха Кирилла касаемо темы моратория на смертную казнь, которые тот сказал на встрече с участниками «Времени героев».
«Хочу сказать, что я приветствую то, что у нас сейчас мораторий на смертную казнь, и слава богу. Надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдёт вниз, то и слава богу, и не надо применять смертную казнь. Сама по себе смертная казнь словом Божиим не осуждается, но общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием, которое не соответствует в целом ряде случаев преступлению и если само осуществление смертной казни плохо влияет на общественную нравственность», — говорил священнослужитель.
Напомним, что в конце июня с предложением вернуть смертную казнь выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Он считает, что для террористов должен быть всего один путь — и это смертная казнь. Политик также предлагает наказывать их пособников тюрьмой, а родственников — увольнением с госслужбы и пожизненным запретом на работу в органах власти. За возвращение смертной казни также выступили глава СК РФ Александр Бастрыкин и общественное движение «Ветераны России».