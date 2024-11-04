«Позиция неизменна»: Легойда разъяснил слова патриарха Кирилла о моратории на смертную казнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что смертная казнь не осуждается в Священном Писании и православная церковь никогда её не осуждала. Однако некоторые люди приняли слова предстоятеля РПЦ за поддержку смертной казни и начали распространять неправдивую информацию о Церкви, отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, позиция РПЦ в этом вопросе ясна и неизменна.

«Особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость её отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии православной церкви. Вместе с тем Церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осуждённых на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни», — приводит Легойда текст Основ социальный концепции РПЦ в своём телеграм-канале.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ добавил, что Церковь всегда приветствовала мораторий на смертную казнь, в том числе как возможность пастырской работы с теми, кто осуждён на пожизненное лишение свободы. Легойда привёл слова патриарха Кирилла касаемо темы моратория на смертную казнь, которые тот сказал на встрече с участниками «Времени героев».