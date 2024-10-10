В России вновь подняли вопрос о возвращении смертной казни
«Ветераны России» предложили вернуть смертную казнь для педофилов и террористов
Общественное движение «Ветераны России» вновь подняло вопрос о снятии моратория на смертную казнь для педофилов и террористов. Инициаторы считают, что это не просто одна из мер наказания, а вопрос национальной безопасности, пишет 360.ru.
«Мы видим, как общество требует более жёстких мер в отношении подобных преступников», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.
Он добавил, что активисты готовы к конструктивному диалогу, чтобы вместе построить безопасное будущее в стране. Также Резяпов напомнил, что за возвращение смертной казни выступает глава СК России Александр Бастрыкин.
Стоит отметить, что в конце июня с похожим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он считает, что для террористов должен быть всего один путь, и это смертная казнь. Политик также предлагает наказывать их пособников тюрьмой, а родственников — увольнением с госслужбы и пожизненным запретом на работу в органах власти. По мнению Миронова, иначе «эту гидру» не победить.