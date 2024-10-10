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9 октября, 23:43

В России вновь подняли вопрос о возвращении смертной казни

«Ветераны России» предложили вернуть смертную казнь для педофилов и террористов

Общественное движение «Ветераны России» вновь подняло вопрос о снятии моратория на смертную казнь для педофилов и террористов. Инициаторы считают, что это не просто одна из мер наказания, а вопрос национальной безопасности, пишет 360.ru.

«Мы видим, как общество требует более жёстких мер в отношении подобных преступников», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

В МИД РФ заявили, что мораторий на смертную казнь в стране должен соблюдаться
В МИД РФ заявили, что мораторий на смертную казнь в стране должен соблюдаться

Он добавил, что активисты готовы к конструктивному диалогу, чтобы вместе построить безопасное будущее в стране. Также Резяпов напомнил, что за возвращение смертной казни выступает глава СК России Александр Бастрыкин.

Стоит отметить, что в конце июня с похожим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он считает, что для террористов должен быть всего один путь, и это смертная казнь. Политик также предлагает наказывать их пособников тюрьмой, а родственников — увольнением с госслужбы и пожизненным запретом на работу в органах власти. По мнению Миронова, иначе «эту гидру» не победить.

Обложка ©

freepik/rawpixel.com

Алёна Зиновьева
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