В МИД РФ заявили, что мораторий на смертную казнь в стране должен соблюдаться
МИД России: Мораторий на смертную казнь в стране действует и должен соблюдаться
После случившегося в конце марта текущего года теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в России стали опять поднимать вопрос об отмене моратория на смертную казнь. В связи с этим директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в беседе с корреспондентами газеты "Известия" напомнил, что Москва установила мораторий на высшую меру наказания, когда Россия стала членом Совета Европы, так как это было одним из обязательств.
По его словам, это зависит от позиции принимающих решение на основе общественной дискуссии органов власти. Дипломат подчеркнул, что Конституционный суд РФ сформулировал позицию, согласно которой мораторий действует, а также должен сохраняться и соблюдаться.
"Общественные дискуссии будут всегда, но дойдёт ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться", — заключил Лукьянцев.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин прокомментировал возможную отмену моратория на высшую меру наказания в России. В ней юрист сообщил, что в рамках действующей конституции в нашей стране возвращение смертной казни невозможно.
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