В МИД РФ заявили, что мораторий на смертную казнь в стране должен соблюдаться

После случившегося в конце марта текущего года теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в России стали опять поднимать вопрос об отмене моратория на смертную казнь. В связи с этим директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в беседе с корреспондентами газеты "Известия" напомнил, что Москва установила мораторий на высшую меру наказания, когда Россия стала членом Совета Европы, так как это было одним из обязательств.