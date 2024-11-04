Участники программы «Время героев» встретились с Патриархом Кириллом

Участники программы «Время героев» во главе с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым провели встречу с Патриархом Кириллом в день памяти преподобного Илариона Великого. Об этом сообщает пресс-служба организации на сайте.

Кирилл отметил важность и своевременность инициативы для подготовки управленческих кадров из героев спецоперации.

«Мне очень хотелось встретиться с вами и поделиться своими мыслями. Решительность и мужество, вместе с профессиональным опытом, занимаемыми государственными позициями и особенно вкупе с государственным мышлением, способны принести большие добрые плоды. Смелость города берёт, а мудрость созидает государство», — отметил Патриарх.