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4 ноября, 10:51

Участники программы «Время героев» встретились с Патриархом Кириллом

Участники «Времени героев» с Патриархом Кириллом. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Участники «Времени героев» с Патриархом Кириллом. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Участники программы «Время героев» во главе с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым провели встречу с Патриархом Кириллом в день памяти преподобного Илариона Великого. Об этом сообщает пресс-служба организации на сайте.

Кирилл отметил важность и своевременность инициативы для подготовки управленческих кадров из героев спецоперации.

«Мне очень хотелось встретиться с вами и поделиться своими мыслями. Решительность и мужество, вместе с профессиональным опытом, занимаемыми государственными позициями и особенно вкупе с государственным мышлением, способны принести большие добрые плоды. Смелость города берёт, а мудрость созидает государство», — отметил Патриарх.

«Будущее России»: Патриарх Кирилл поддержал идею подготовки управленцев из героев СВО
«Будущее России»: Патриарх Кирилл поддержал идею подготовки управленцев из героев СВО

Недавно участник программы подготовки кадров из числа военнослужащих СВО «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. Он прошёл стажировку на госслужбе.

Николай Рюмин
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