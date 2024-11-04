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3 ноября, 21:13

«Будущее России»: Патриарх Кирилл поддержал идею подготовки управленцев из героев СВО

Патриарх Кирилл одобрил участие героев СВО в программе «Время героев»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку инициативе, позволяющей героям специальной военной операции на Украине пройти обучение в программе по подготовке управленческих кадров для государственной службы. Об этом священнослужитель заявил на встрече с участниками президентской программы «Время героев», прошедшей в Патриаршем зале Трапезных палат храма Христа Спасителя. Его слова приводятся на сайте Русской православной церкви.

«Вообще идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — подчеркнул патриарх.

По его мнению, решительность и мужество, проявленные участниками СВО, в сочетании с их профессиональным опытом и государственным мышлением, способны принести добрые плоды для страны.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, присутствовавший на встрече, выразил благодарность патриарху Кириллу и добавил, что его наставления помогут участникам программы «Время героев» принимать решения на благо России и её народа.

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Напомним, идея программы «Время героев» была предложена президентом России Владимиром Путиным. Она стартовала 27 мая 2024 года и направлена на подготовку руководителей для госслужбы из числа ветеранов СВО. Российский лидер подчеркнул, что участники программы — надёжные и мотивированные на работу люди.

Анатолий Цейко
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