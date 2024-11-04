«Будущее России»: Патриарх Кирилл поддержал идею подготовки управленцев из героев СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку инициативе, позволяющей героям специальной военной операции на Украине пройти обучение в программе по подготовке управленческих кадров для государственной службы. Об этом священнослужитель заявил на встрече с участниками президентской программы «Время героев», прошедшей в Патриаршем зале Трапезных палат храма Христа Спасителя. Его слова приводятся на сайте Русской православной церкви.

«Вообще идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — подчеркнул патриарх.

По его мнению, решительность и мужество, проявленные участниками СВО, в сочетании с их профессиональным опытом и государственным мышлением, способны принести добрые плоды для страны.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, присутствовавший на встрече, выразил благодарность патриарху Кириллу и добавил, что его наставления помогут участникам программы «Время героев» принимать решения на благо России и её народа.