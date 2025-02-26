Песков сообщил, что отмена моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле

Российские власти не ведут дискуссии по вопросу возможной отмены моратория на смертную казнь. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где многие высказались за возвращение такой меры наказания.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным опроса ВЦИОМ, почти половина опрошенных (49%) россиян поддерживает возвращение смертной казни. Против отмены моратория высказались лишь 26% респондентов.