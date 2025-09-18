Путин предложил кандидата на должность генпрокурора России
Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, об этом сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
«В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом о прокуратуре РФ в Совет Федерации поступило представление Президента РФ для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича», — говорится в сообщении.
Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру на заседании 23 сентября, а 24 сентября пройдут консультации на заседании СФ.
Напомним, что действующий генпрокурор Игорь Краснов может занять пост председателя Верховного суда. Ранее назначить кандидатуру Краснова на эту должность единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Генпрокурор стал единственным претендентом на вакантную должность и успешно сдал квалификационный экзамен.