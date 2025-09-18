Путин предложил кандидата на должность генпрокурора России

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, об этом сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом о прокуратуре РФ в Совет Федерации поступило представление Президента РФ для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича», — говорится в сообщении.

Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру на заседании 23 сентября, а 24 сентября пройдут консультации на заседании СФ.