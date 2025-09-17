Кремль поддержал кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей дала положительное заключение по кандидатуре Игоря Краснова для назначения на пост председателя Верховного суда. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации Федерального Собрания для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в официальном сообщении, опубликованному на сайте Кремля.
Теперь кандидатура Краснова будет представлена президентом России для дальнейшего рассмотрения и утверждения в Совете Федерации. Краснов в настоящее время занимает должность генпрокурора и обладает значительным опытом работы в правоохранительной и судебной системах страны.
Ранее Краснов заявил, что его основной задачей на посту председателя Верховного суда станет повышение доверия граждан к судебной системе. Также Life.ru сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно поддержала его кандидатуру на должность председателя Верховного суда.