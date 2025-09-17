Кремль поддержал кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда

Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей дала положительное заключение по кандидатуре Игоря Краснова для назначения на пост председателя Верховного суда. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации Федерального Собрания для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в официальном сообщении, опубликованному на сайте Кремля.