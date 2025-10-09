Бывшая жена Мамаева проиграла битву за элитные хоромы футболиста

Хамовнический районный суд отклонил апелляционную жалобу Аланы Мамаевой против экс-супруга, футболиста Павла Мамаева. Данную информацию передаёт «Газета.ru».

В ходе судебного разбирательства модель требовала признать недействительным договор долевого участия, касающийся элитной недвижимости площадью 127,42 квадратных метра и двух парковочных мест. Представители истицы утверждали, что приобретение объектов было осуществлено футболистом в брачный период с использованием общих семейных средств. Они настаивали на том, что права на объекты были незаконно оформлены на отца спортсмена, что позволило исключить их из состава совместно нажитого имущества.

После кончины отца Павла Мамаева спорная недвижимость перешла в собственность самого футболиста и его матери. Суд не нашёл оснований для удовлетворения требований Аланы, оставив предыдущее решение в силе. Напомним, что супруги официально расторгли брак в апреле 2021 года, а менее чем через год спортсмен вступил в новый брак с блогером Надеждой Санько.

Ранее Павел Мамаев охарактеризовал свою экс-супругу Алану как отвратительного человека. Он выразил выразил сожаление, что модель продолжает носить его фамилию, поскольку та часто оказывается в центре скандалов. Более того, бывшая жена настроила их совместную дочь Алису против него.