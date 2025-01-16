«Более мерзкого человека я не встречал»: Павел Мамаев высказался о бывшей жене

Российский футболист, полузащитник Павел Мамаев охарактеризовал свою экс-супругу Алану как отвратительного человека.

Спортсмен выразил сожаление, что она продолжает носить его фамилию, подчёркивая, что та часто оказывается в центре скандалов. Он также упомянул, что Алана настроила их дочь Алису против него, что привело к отсутствию общения между ними.

По словам футболиста, она испортила его репутацию как отца и подорвала его отношение с дочерью. Кроме того, Мамаев отметил, что она осуждает его покойного отца и постоянно делает неприятные замечания о его нынешней супруге. Игрок признаётся, что едких людей, подобных бывшей жене, он не встречал ранее.

«Более мерзкого человека в жизни я не встречал. Она на протяжении всего времени живёт только благодаря тому, что я дал ей свою фамилию и не более. Я понимаю, что этот человек существует только благодаря моей фамилии. Пару лет назад я общался с адвокатом, чтобы лишить её фамилии. Но, к сожалению, это невозможно», — рассказал он в интервью на YouTube-канале Smol Talk.